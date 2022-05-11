Брюссель, 12 мая, 2022, 01:12 — ИА Регнум. Сумма в размере €195 млрд может дополнительно понадобиться ЕС для отказа от российских нефти и газа, 11 мая сообщила газета Financial Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

Указанные средства должны быть направлены на реализацию проекта по ускоренному энергетическому переходу, в том числе и за счет использования зеленого водорода и биометана. Согласно документу, к 2030 году ЕС понадобится сократить на 13% энергопотребление путем повышения энергоэффективности. Ранее планировалось, что этот показатель составит 9%.

Производство энергии из возобновляемых источников в Евросоюзе намерены увеличить с 22% в 2020 году до 45% к 2030 году. Соответствующий проект могут официально представить уже 18 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая издание The Independent распространило информацию о том, что Франция к 2030 году заменит весь газ, который поступает из России, на биометан.