Новошахтинск, Ростовская область, , 00:36 — REGNUM В Ростовской области назначен руководитель следственного отдела по Новошахтинску донского управления Следственного комитета России. Им стал майор юстиции Мурат Маиров, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Следственный комитет Sledcom.ru

Мурат Маиров в декабре 2018 года был принят в следственное управление СКР по Ростовской области и назначен на должность следователя следственного отдела по Азову. С марта 2020 года он занимал должность заместителя руководителя следственного отдела по Ленинскому району Ростова-на-Дону.

Майор юстиции награждён медалями «За службу закону» и «За безупречную службу» II и III степени.