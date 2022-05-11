Констанца, Румыния, 12 мая, 2022, 00:23 — ИА Регнум. Баржа, на борту которой находилось 1,7 тонны угля, затонула в порту Констанца в Румынии. Об этом 11 мая сообщило агентство Agerpres со ссылкой на Румынскую морскую администрацию.

(сс) thgmueller В порту

Инцидент произошел днем 10 мая. Судно RSP 2541 под немецким флагом должно было доставить антрацит в город Брчко в Боснии и Герцеговине. После инцидента была установлена дамба для ограничения загрязнения.

Причины случившегося устанавливаются. Румынская морская администрация приступит к расследованию после разгрузки баржи и ее поднятия со дна.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая в Татарии затонул буксир-толкач «Николай Чувашев», двигавший четыре порожние баржи на реке Кама.