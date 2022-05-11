Приштина, Сербия, 11 мая, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 11 мая приняла участие в званом ужине, организованном главой палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по случаю встречи лидеров стран-участниц Мюнхенской конференции по безопасности.

Paladin for Congress Нэнси Пелоси

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили положение дел в Европе и на Балканах, а также указали на важность постоянной межатлантической коммуникации по гарантиям мира и стабильности.

А званом ужине также приняли участие глава Болгарии Кирил Петков, сенаторы Боб Менендез и Линдси Грэхем, член палаты представителей Грегори Микс и другие чиновники.