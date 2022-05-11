Тирана, 11 мая, 2022, 23:35 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 790 человек выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 47 пациентов. Об этом сообщило вечером 11 мая министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Pasztilla aka Attila Terbócs] Тирана, Албания

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявлено 275 440 случаев заражения коронавирусом, 271 757 человек излечились, скончались 3496 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся восемь пациентов. Уже месяц в стране не регистрируются летальные исходы COVID-19.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 186 активных случаев заражения, из них 102 — в Тиране. При этом в Албании, как и в соседних странах, показатель продолжает снижаться уже два месяца. В соседнем Косово 22 апреля впервые с начала пандемии заявили об отсутствии пациентов с COVID-19 на стационарном лечении.