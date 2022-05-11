Вашингтон, , 23:32 — REGNUM Глава Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай 11 мая в ходе визита в США встретился с заместителем американского госсекретаря по европейским и евразийским делам Габриэлем Эскобаром.

Рамуш Харадинай OSCE Parliamentary Assembly

На своей странице в социальной сети политик прокомментировал встречу, заявив, что он подтвердил приверженность Косово заключению всеобъемлющего и юридически обязательного соглашения о взаимном признании Косово и Сербии при условии сохранения территориальной целостности края и соблюдения его конституции.

При этом политик подчеркнул, что такое соглашение может быть подписано «только при активном участии США».

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Косово обсудил инновации с американскими бизнесменами