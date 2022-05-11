Эльче, Испания, , 22:26 — REGNUM В Эльче на стадионе «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро» «Атлетико» в матче 36-го тура испанской Примеры сезона 2021/22 встретится с «Эльче». Игра начнется в 22:30 по московскому времени.

Антуан Гризманн Biser Todorov

Стартовые составы команд:

«Эльче»: Эдгар Бадия, Энцо Роко, Педро Бигас, Элибельтон Паласиос, Хоан Мохика, Жерар Гумбау, Тете Моренте, Фидель, Омар Маскарель, Лукас Бойе, Пере Милья.

«Атлетико»: Ян Облак, Хосе Мария Хименес, Стефан Савич, Рейнилду Мандава, Шиме Врсалько, Жоффрей Кондогбья, Коке, Родриго Де Пауль, Янник Феррейра Карраско, Антуан Гризманн, Матеус Кунья.

В текущем сезоне 31-летний фланговый нападающий «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн, выступающий за «Атлетико» на правах аренды, принял участие в 23-х турах чемпионата Испании, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету французского нападающего 6 (4+2) очков по системе гол+пас.