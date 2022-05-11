Амстердам, , 22:17 — REGNUM Стали известны первые имена участников голландского музыкального фестиваля Le Guess Who? 2022. Организаторы мероприятия в своих социальных сетях 11 мая огласили имена приглашенных кураторов — Animal Collective, Clipping и CURL.

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Нью-йоркская инди-дэнс-группа Animal Collective, экспериментальная хип-хоп-группа Clipping и CURL станут кураторами Le Guess Who 2022. В их возможностях пригласить на фестиваль исполнителей для дополнения ротации.

Организаторы также подтвердили участие следующих артистов в общей программе: Low, Injury Reserve, Nia Archives, Lex Amor, KOKOKO!, Dry Cleaning, Abdullah Ibrahim.

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