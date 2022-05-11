Ницца, Франция, , 22:03 — REGNUM Сегодня, 11 мая, в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» футбольный клуб «Ницца» в матче 36-го тура французской Лиги 1 2021/22 одержала уверенную победу над «Сент-Этьеном». Основное время встречи завершилось со счетом 4:2.

Поле стадиона «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене (сс) KevFB

Забитыми мячами в составе гостей отметились Буанга Дени (11’) и Зейду Юссуф (45+4’ Риад Будебуз). Голы «Ниццы» забили Мелвин Бар (52’ Амин Гуири), Анди Делор (60’, 62’ Джастин Клюйверт) и Хишам Будауи (80’ Анди Делор).

Статистика матча («Ницца»/ «Сент-Этьен»)

Удары 14/12

Удары в створ 7/6

Владение 63%/37%

Угловые 2/2

Нарушения 10/13

Составы команд:

«Ницца»: Бенитес, Данте, Данилюк, Тодибо, Бар (Амави, 83’), Росарио, Брахими (Будауи, 79’), Лемина (Шнайдерлен, 78’), Клюйверт (Стенгс, 83’), Делор, Гуири (Гессан, 74’).

«Сент-Этьен»: Бернардони, Мукуди, Су, Мангаля, Камара, Сильва, Масон (Тиуб, 74’), Юссуф (Муффек, 73’), Будебуз (Аушиш, 63’), Норден (Кривелли, 64’), Дени (Амума, 81’).

«Ницца», одержав девятнадцатую победу в сезоне и набрав 63 очка, обошла «Страсбург» и поднялась на шестую строчку. «Сент-Этьен» с 31-м очком остался на восемнадцатой позиции в зоне вылета.