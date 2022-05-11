Вашингтон, 11 мая 2022, 22:01 — REGNUM Американская инди-рок-группа Death Cab For Cutie представила первое превью из десятого студийного альбома Asphalt Meadows. Сингл Roman Candles стал доступен на стриминговых платформах 11 мая.
Roman Candles — это первый сингл из нового альбома Death Cab For Cutie, продюсером которого является Джон Конглтон. Как ранее сообщало ИА REGNUM, коллектив объявил о завершении работы над пластинкой на прошлой неделе.
В социальных сетях группа рассказала о посыле песни: «Roman Candles — это об изнуряющем, экзистенциальном страхе, который сопутствует жизни в нервном городе на умирающей планете. Единственный способ быть в настоящем моменте — это отпустить этот страх».
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