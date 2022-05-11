Вашингтон, , 22:01 — REGNUM Американская инди-рок-группа Death Cab For Cutie представила первое превью из десятого студийного альбома Asphalt Meadows. Сингл Roman Candles стал доступен на стриминговых платформах 11 мая.

Группа Death Cab For Cutie NME

Roman Candles — это первый сингл из нового альбома Death Cab For Cutie, продюсером которого является Джон Конглтон. Как ранее сообщало ИА REGNUM, коллектив объявил о завершении работы над пластинкой на прошлой неделе.

В социальных сетях группа рассказала о посыле песни: «Roman Candles — это об изнуряющем, экзистенциальном страхе, который сопутствует жизни в нервном городе на умирающей планете. Единственный способ быть в настоящем моменте — это отпустить этот страх».

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