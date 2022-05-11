Москва, 12 мая, 2022, 01:06 — ИА Регнум. Защитить Калининградскую область можно путём создания транспортного коридора и расширения военного присутствия в регионе и Белоруссии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининградская область

«Я помню, что одно время активно поднималась тема создания транспортного коридора от Белоруссии до Калининградской области», — напомнил эксперт.

Политолог уверен, что сейчас эта идея актуализируется.

«Несомненно, нужно расширить число военных баз в регионе и в Белоруссии. Лишь обеспечив ассиметричный удар мы сможем быть спокойны за наш самый европейский регион», — подытожил Бредихин.

Напомним, что сейм Литвы признал Россию террористическим государством.