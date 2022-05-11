Лестер, Великобритания, , 21:50 — REGNUM Сегодня, 11 мая, в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» футбольный клуб «Лестер Сити» в матче 21-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Норвич Сити». Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

Форвард «Лестера» Джейми Варди Pioeb

Стартовые составы команд:

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Джонни Эванс, Амарти Даниэль, Тимоти Кастань, Джеймс Мэддисон, Кирнан Дьюсбери-Холл, Адемола Лукман, Юри Тилеманс, Харви Барнс, Джейми Варди.

«Норвич Сити»: Ангус Ган, Макс Эронз, Сэм Брайрэм, Грант Хэнли, Димитрис Яннулис, Лукас Рупп, Билли Гилмор, Милот Рашица, Пьер Лис-Мелу, Тони Спринетт, Теэму Пукки.

Бригада арбитров: Саймон Хупер | Скотт Леджер | Дерек Итон | Джонатан Мосс | Майкл Солсбери.

На данный момент «Лестер Сити» с одиннадцатью победами и 42-мя набранными очками занимает четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Норвич Сити», набрав 21 очко, располагается на последней позиции в зоне вылета.