Белгород, , 21:47 — REGNUM Рыночная капитализация компании Saudi Arabian Oil Co. обошла аналогичные показатели Apple Inc., сделав государственную энергетическую компанию Саудовской Аравии самой дорогой компанией мира, сообщает 11 мая агентство Bloomberg.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Стоимость Saudi Aramco по итогам торгов 11 мая составила $2,43 трлн, тогда как капитализация компании-производителя iPhone снизилась до $2,41 трлн.

Стоимость Apple в январе текущего года превышала отметку в $3 трлн, однако с тех пор котировки компании потеряли около 16%, в то время как бумаги Saudi Aramco в 2022 году выросли в цене почти на 30% благодаря мировому росту цен на нефть.

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