Москва, , 22:02 — REGNUM Экс-участница Serebro Ольга Серябкина рассказала, как она оказалась в коллективе. Об этом пишет портал «Телепрограмма» 11 мая.

Ольга Серябкина Dmitry Rozhkov

По словам певицы, в Serebro она попала благодаря подруге Елене Темниковой, которая на тот момент уже состояла в группе. Примечательно, что долгое время пользователи интернета считали, что в коллектив Серябкину пригласил исполнитель Иракли (Иракли Пирцхалава).

Напомним, что Ольга Серябкина была солисткой группы Serebro с 2006 по 2019 годы. В 2007 году в составе коллектива поучаствовала в конкурсе «Евровидение», заняв третье место.

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