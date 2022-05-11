Стокгольм, , 21:24 — REGNUM Шведский пост-панк-коллектива Viagra Boys выпустил вторую композицию из своего будущего третьего альбома Cave World под названием Troglodyte. Об этом 11 мая группа рассказала в своих социальных сетях.

Troglodyte — это второе превью альбома Cave World, следующий за апрельским синглом Ain’t No Thief. Вокалист Себастьян Мерфи объяснил посыл сингла следующим образом: «Люди смотрят на обезьян свысока, как на примитивные формы жизни, но мы просто ужасное, ленивое общество, убивающее друг друга и начинающее войны, в то время как они способны любить и чувствовать. Это делает их истинными обезьянами или нас?».

Cave World последует за прошлогодним альбомом Welfare Jazz. Его релиз состоится 8 июля на лейбле YEAR0001.

Читайте ранее в этом сюжете: Tame Impala выпустят совместную песню с Дайаной Росс