Вашингтон, , 22:00 — REGNUM Американский актёр Кевин Спейси примет участие в съёмках исторической драмы «1242 — Выход на запад». Об этом пишет 11 мая пишет издание Deadline.

Кевин Спейси Цитата к/ф «Карточный домик». реж. Джеймс Фоули, Робин Райт, Джон Дэвид Коулз . 2013. США

Как сообщает источник, съёмки ленты начнутся в октябре 2022 года, а сам Спейси сыграет в ней главного антагониста. Примечательно, что предстоящая картина станет первой работой актёра после того, как в 2017 году его обвинили в сексуальных домогательствах.

Напомним, что осенью 2021 года суд обязал Кевина Спейси выплатить $31 млн продюсерам «Карточного домика». Незадолго до этого было принято решение о пересъёмке сериала из-за судебного скандала с участием актёра.

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