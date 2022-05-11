Дзержинск, Нижегородская область, 11 мая, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Пожарные спасли 15 человек из многоквартирного дома на бульваре Победы в Дзержинске. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области 11 мая.

Цитата из к/ф «Тревожное воскресенье». Реж. Рудольф Фрунтов. 1983. СССР Пожарные

По данным ведомства, «сообщение о пожаре в пятиэтажном доме в Дзержинске поступило в 16:00. Пожар на площади 3 кв. м был ликвидирован в 16:48».

«К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение постельных принадлежностей в квартире на первом этаже. Жильцов в ней не было. В настоящее время устанавливаются причины происшествия. Пожарные с помощью масок для спасаемых спасли 15 человек, в том числе троих детей», — цитирует спасателей НИА «Нижний Новгород».