Москва, , 21:06 — REGNUM Актриса и певица Анна Семенович записала видеообращение к поклонникам из дома. Она опубликовала ролик в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 11 мая.

Анна Семенович Цитата из клипа Анны Семенович на песню «Хочу быть с тобой»

На видео Семенович лежит дома под капельницей. «Будьте аккуратны, когда едите шашлыки», — предостерегла поклонников артистка.

Ранее Семенович пожаловалась на плохое самочувствие в своих соцсетях. Она рассказала, что отравилась шашлыками.

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