Вашингтон, , 20:57 — REGNUM Фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» преодолел отметку в $500 млн в мировом прокате. Об этом 11 мая пишет Deadline.

Магия Цитата из к/ф «Доктор Стрэндж». реж Скотт Дерриксон. 2016. США

Как отмечает издание, $213,6 млн приходится на американский прокат. В Корее картина заработала $32 млн, Великобритании $27,8 млн, Мексике $23,8 млн, Бразилии $17,6 млн, Индии $14,3 млн, Австралии $13,7 млн, Франция $12,9 млн, Индонезии $10,5 млн, Японии $10,3 млн и Германии $10,2 млн.

ИА REGNUM напоминает, что мировая премьера картины «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» состоялась 2 мая 2022 года — в США фильм вышел 6 мая. В России релиз картины отменили.

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