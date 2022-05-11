Москва, , 20:12 — REGNUM Исполнитель Сергей Шнуров стал гостем YouTube-шоу «Белый шум». Выпуск с его участием доступен на одноимённом канале с 11 мая.

Сергей Шнуров Дарья Драй © ИА REGNUM

В интервью писательнице Татьяне Толстой Шнуров порассуждал на тему эмиграции артистов, запрете в РФ западных социальных сетей, а также об отмене русской культуры в мире. «Есть один огромный плюс. Если что-то начинают запрещать, к этому проявляется очень мощный интерес. Поэтому я считаю, что русскую культуру надо запрещать», — рассмеялся музыкант.

Ранее актёр Владимир Машков выразил своё несогласие с политикой массовой отмены русской культуры в западных странах. «Русская культура — неотъемлемая и важнейшая часть мировой культуры. Это сугубо мое мнение. Поэтому мне неинтересно смотреть на дальнейшее развитие тех, кто отменяет русскую культуру», — высказался артист.

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