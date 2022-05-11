Улан-Батор, , 20:10 — REGNUM В честь Дня победы 9 мая в Улан-Баторе состоялось торжественное возложение венков и цветов к мемориалу памяти советских воинов на горе Зайсан и к памятнику советскому полководцу Георгию Жукову.

Флаг Монголии

В церемонии участвовали сотрудники дипмиссий России, Белоруссии и Казахстана, министр обороны Монголии Гурсэдийн Сайханбаяр, представители Министерства обороны и Генерального штаба Монголии. Церемония проводилась в сопровождении духового военного оркестра при участии почетного караула Вооруженных сил.

А 8 мая в Улан-Баторе состоялось шествие «Бессмертного полка». Участники шествия пронесли портреты своих родственников — участников Великой отечественной войны, труженников тыла и участников в битве на Халхин-Голе. Впервые шествие «Бессмертного полка» в Монголии состоялось в 2019 году, а 2020–2021 году мероприятие не проводилось из-за COVID.

Также в сомоне Алтанбулаг, что граничит с Россией, 7 мая состоялась традиционная встреча ветеранов аймака Сэлэнгэ и Кяхтинского района. Ветераны и участники праздничного мероприятия возложили венки и цветы к памятнику советским солдатам. Встреча ветеранов приграничных районов проходит ежегодно.