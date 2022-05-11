Вашингтон, 11 мая, 2022, 19:57 — ИА Регнум. В 53 школах-интернатах на территории США были найдены захоронения детей-индейцев, сообщила 11 мая министр внутренних дел Деб Хааланд со ссылкой на расследование ведомства.

Луи Финсон. Убийство невинных детей

В 2020 году Хааланд представила законопроект о создании комиссии для расследования условий содержания воспитанников в бывших индейских школах-интернатах, который все еще находится на рассмотрении.

Смерти учащихся индейских школ-интернатов привлекли внимание мировой общественности в 2021 году, когда в Канаде были обнаружены безымянные могилы 215 детей на месте одной из школ для детей коренных народов.

Правительство США пока не представило ни одного достоверного отчета о том, сколько детей училось в подобных интернетах на территории Штатов, или сколько детей погибло и пропало без вести.

Напомним, 28 июня издание National Post опубликовало материал о том, что в Канаде на территории бывшей школы-интерната для детей из коренных народов нашли 751 безымянную могилу. Большинство останков принадлежат детям, которые учились и проживали в школе на протяжении XX века.