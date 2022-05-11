Казань, , 18:50 — REGNUM В Татарии с начала пандемии по состоянию на 11 мая провели 6 291 994 лабораторных исследования на наличие коронавируса. Обновленные данные представлены республиканским управлением Роспотребнадзора.

Тест на коронавирус Rosminzdrav.ru

По официальной информации, в республике только за минувшие сутки на коронавирус провели 8146 тестирований. Охват исследованиями за последние семь дней составил 214,2 тестов на 100 тыс. населения.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии всего зарегистрировали 146 836 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 140 869 пациентов, скончались 1989 человек.

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