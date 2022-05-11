Казань, , 11:35 — REGNUM За последние сутки в Татарии выявили 193 случая заражения коронавирусом, накануне подтвердили 195 тестов. По информации общероссийского оперативного штаба на 11 мая, в ковид-стационары за минувший день доставили 53 человека.

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В Татарии с начала пандемии зарегистрировано 146 836 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 140 869 пациентов, скончались 1989 человек. За сутки выписали 203 пациента, умерших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татари при необходимости в течение нескольких дней ковид-стационары, которые вернулись к работе в штатных условиях, смогут вновь перепрофилировать.

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