Москва, 11 мая, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Американские военные превратили Мариуполь в центр для сбора возбудителя холеры. Из обнаруженных в городе биолабораторий изъято 124 патогенных штамма, сообщил 11 мая журналистам начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Биологическая лаборатория

По словам Кириллова, Мариуполь использовался Пентагоном «в качестве регионального центра для сбора и паспортизации возбудителя холеры». Отбираемые здесь штаммы направлялись в Центр общественного здоровья в Киеве, а уже оттуда — в США.

Как отметил представитель Минобороны РФ, эта деятельность осуществлялась с 2014 года. Согласно акту уничтожения коллекции патогенных микроорганизмов от 25 февраля 2022 г., в лабораториях проводились работы с возбудителями холеры, туляремии, сибирской язвы.

«Часть коллекции ветеринарной лаборатории в спешке не была уничтожена. В целях обеспечения сохранности и безопасного хранения российскими специалистами был осуществлён вывоз 124 штаммов и организовано их изучение». Игорь Кириллов

Представитель российского оборонного ведомства добавил, что в составе коллекции есть возбудители «нехарактерных для ветеринарии заболеваний — брюшного тифа, паратифов, газовой гангрены».