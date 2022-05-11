Москва, , 18:37 — REGNUM Новую версию законопроекта о такси и агрегаторах такси правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.

Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

Законопроектом предлагается установить три реестра: региональный реестр служб заказа такси, региональный реестр перевозчиков легковыми такси, а также региональный реестр легковых такси, куда будут включены сведения о транспортных средствах, которые перевозчик вправе использовать.

Инициатива устанавливает требования к перевозчикам такси, легковому такси и водителям такси.

Вводится ответственность службы заказа перед пассажиром за вред, причиненный в результате ДТП.

Запрещается управлять такси лицам, имеющим более трех непогашенных штрафов за ДТП или не прошедшим аттестацию на знание местных достопримечательностей и объектов здравоохранения. Кроме того, проект федерального закона предусматривает полномочия правительства России по установлению составов административных правонарушений, при совершении определенного количества которых за последний год также будет запрещено управлять легковым такси.

Самозанятые водители смогут работать через службы заказа такси без образования юрлица или регистрации в качестве ИП.

Инициатива также обязывает службы заказа легкового такси предоставлять ФСБ доступ к базам данных обработки и передачи заказов легкового такси.

Кроме того, вводятся требования к внешнему виду автомобиля такси. В частности, расцветке, ее может становить регион. Также устанавливается, что транспортное средство обязано «не иметь на внешних поверхностях кузова информацию о начальном и (или) конечном пунктах перевозки, о стоимости такой перевозки».

Ранее в марте 2022 года Госдума отклонила уже принятый в первом чтении законопроект о такси.

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