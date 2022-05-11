Брюссель, , 18:34 — REGNUM Военный блок НАТО не воспринимает Китай как своего противника, но военная модернизация китайских Вооруженных сил повлечёт последствия для всех стран-членов Североатлантического альянса, заявил 11 мая заместитель генсека НАТО Мирча Геоана.

Об этом он сообщил, выступая в Вашингтоне.

«Китай — не противник НАТО, но его военная модернизация, масштабные вложения в ядерные и гиперзвуковые ракеты, его дипломатия принуждения имеет связанные с безопасностью последствия для всех союзников по НАТО», — заявил Геоана.

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