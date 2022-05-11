Рига, , 17:37 — REGNUM

Флаг Латвии Seaserpent85

«Мы — жители Латвии» — так называется информационная кампания, начатая Латвийской торгово-промышленной палатой. Об этом сообщил местный портал lsm. lv.

Цель кампании — обратить внимание общества на то, что объединяет латвийское общество. Предприниматели решили заняться этим потому, что 30 лет политики страны неэффективно работали в сфере интеграции и консолидации, заявил глава палаты Айгар Ростовскис.

«Неважно, кто ты — русский, латыш, еврей, поляк, украинец, литовец. Мы часть европейской цивилизации, у нас одна страна — Латвия. Давать сигнал обществу, через примеры показывать, чтобы политики думали, чтобы чиновнические органы заработали более эффективно», — подчеркнул Ростовскис.

По его убеждению, последние три десятилетия политика в сфере интеграция и социального примирения общества была недостаточно эффективной: «За эти 32 года правящие, мягкого говоря, это процесс не совсем удачно развивали. Когда возникают кризисные ситуации, эта проблема вылезает».

Он добавил: «Сейчас в мире происходят тектонические перемены, и единственный вариант прожить и сохранить нашу независимость — интегрироваться, консолидироваться, как бы это ни называли, и строить государство вместе».

Сайт инфокампании «Мы — жители Латвии» об интеграции и важности единения многонационального общества Латвии существует только на латышком языке. Видеоролик инфокампании рассказывает также только на латышском языке без субтитров о том, как две латышки ходят в местный хор петь национальные песни. Сайт инфокампании дополнен хэштегами «Мы — жители Латвии» и «Мы — жители Украины».