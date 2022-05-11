Вашингтон, 11 мая, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Палата представителей США одобрила законопроект, позволяющий сотрудникам Конгресса организовывать профсоюзы, сообщает 11 мая Fox News.

Профсоюз

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала «историческим» законопроект, который в ходе голосования набрал 217 против 202 голосов.

«Сегодня Палата представителей приняла историческое решение, проложив начало пути для сотрудников Конгресса к объединению в профсоюз», — заявила Пелоси.

«Предоставляя сотрудникам возможность защищать себя и друг друга, мы делаем важный шаг на пути к тому, чтобы Палата представителей могла наилучшим образом служить американскому народу», — добавила она.

Напомним, в США за последние полгода резко увеличилось количество работников, желающих вступить в профсоюз. Число новых петиций увеличилось на 57% на фоне того, как объединиться в профсоюз смогли сотрудники таких крупных американских компаний, как Starbucks и Amazon.

Национальный совет по трудовым отношениям (NLRB) получил 1174 заявок на вступление в профсоюз в первой половине 2022 финансового года, с 1 октября по 31 марта. Для сравнения, в первой половине 2021 финансового года было зарегистрировано 748 таких заявок.

Если энтузиазм американских рабочих сохранится в течение всего года, то 2022 год покажет самый высокий годовой показатель как минимум за последние десять лет.