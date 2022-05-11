Турин, Италия, , 17:07 — REGNUM Сегодня, 11 мая, в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум» футбольный клуб «Ювентус» в матче финала Кубка Италии сезона 2021/22 встретится с миланским «Интером». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Логотип Ювентуса

На матч назначена бригада арбитров во главе с Паоло Валери. Ассистенты главного судьи — Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети.

В последний раз «Ювентус» и «Интер» играли между собой 3 апреля 2022 года в матче 31-го тура чемпионата Италии. Тот матч завершился минимальным поражением «старой синьоры», а единственный мяч на 45+5-й минуте встречи забил атакующий полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу ударом с одиннадцатиметровой отметки.