София, 11 мая, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Выгодные поставки сжиженного природного газа пообещали США Болгарии, сообщили 11 мая в правительстве республики. Реализация этого обещания начнётся летом.

Gage Skidmore Камала Харрис

Уточняется, что американский СПГ будет поставляться со следующего месяца. Соответствующая договорённость, как заявляет София, существует между американским вице-президентом Камалой Харрис и болгарским премьер-министром Кириллом Петковым.

«Было согласовано осуществление реальных поставок сжиженного природного газа в Болгарию, которые начнутся с июня, по ценам ниже, чем у Газпрома», — говорится в сообщении болгарского правительства.