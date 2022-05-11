Москва, , 16:48 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 1 мая составил $593,052 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

На 1 апреля международные резервы страны составляли $606,409 млрд. Таким образом, за месяц их объём сократился на $13,357 млрд, или на 2%.

Напомним, за март международные резервы России сократились на $10,724 млрд, или на 1,7%.

Банк России приводит данные только об общем объёме резервов. Обновлённых сведений об их структуре регулятор не публикует с начала февраля 2022 года.