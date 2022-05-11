Рига, , 16:31 — REGNUM

Супермаркет

Международная сеть розничной торговли SPAR откроет свои первые магазины в Латвии нынешним летом. Об этом сообщил латвийский портал lsm. lv.

Председатель правления латвийского подразделения SPAR Андрис Вилцмейерс отметил, что предприятием уже ведется набор персонала для новых магазинов.

Компания планирует на 20% заполнить ассортимент товарами под собственным брендом, а также сотрудничать с местными производителями.

Созданная в 1932 году в Нидерландах компания SPAR зарегистрировала свое предприятие в Латвии в июле 2021 года. В настоящее время международная сеть представлена в 48 странах и состоит из 13 500 магазинов. Оборот SPAR в 2020 году составил 39,8 млрд долларов.

В России компания SPAR начала свою работу в 2000 году. К концу 2020 года число работающих магазинов под брендом SPAR в России составило 395.