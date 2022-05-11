Москва, , 16:30 — REGNUM Экономически отказ от российской нефти невыгоден Японии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал решение японских властей постепенно отказываться от импорта российской нефти.

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«Япония приняла решение о постепенном и поэтапном отказе от импорта российской нефти. При этом она, в отличие от других стран G7, сохраняет свои интересы в нефтегазовых проектах на российском Дальнем Востоке, — сказал Марков. — Экономически отказ от российской нефти невыгоден Японии. Альтернативами являются покупка нефти у Китая, который покупает ее у России, а также импорт нефти из США или стран Ближнего Востока. Однако, учитывая непростые отношения Японии и Китая, первый вариант выглядит малоперспективным. Что касается второго, то, учитывая удаленность Японии от альтернативных мест добычи нефти, его реализация приведет к существенному усложнению и удорожанию логистики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал решение об отказе от российских энергоресурсов сложным.

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