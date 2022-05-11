Москва, 11 мая, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Рост инфляции в ФРГ во многом обусловлен последствиями пандемии коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров. Так он прокомментировал новость о том, что инфляция в Германии по итогам апреля 2022 года рекордно ускорилась — до 7,4%.

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«Ускорение инфляции в Германии является ожидаемым и закономерным следствием воздействия ряда неблагоприятных факторов. Они взаимно усиливают друг друга, создавая трудно контролируемую ситуацию безостановочного роста цен, риски падения производства, — сказал Мастеров. — Одним из ключевых факторов, запустивших нынешнюю высокую инфляцию в экономике ФРГ, как и во многих других странах, еще в прошлом году, стали последствия пандемии».

Как пояснил Мастеров, коронавирусные ограничения стали беспрецедентным шоком для экономики, в особенности для экономик ведущих западных стран, субъекты которых тесно интегрированы в систему международных экономических отношений.

«Карантинные ограничения, закрытия границ привели к серьезным сбоям в глобальных логистических цепочках поставок. В условиях высокой интегрированности предприятий в глобальную систему экономических отношений, зависимости их производственного процесса от своевременных поставок запчастей, комплектующих, оборудования, они не смогли вовремя произвести необходимые для удовлетворения спроса объемы продукции, возникли также сложности с поставками уже произведенной продукции. Это привело к недоудовлетворенности спроса на рынках Германии и других стран, что стало одним из факторов инфляции», — сказал Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года потребительские цены в ФРГ в апреле увеличились на 0,8% по сравнению с мартом.