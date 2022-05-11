Бишкек, 11 мая, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров обещает не наказывать коррупционеров, которые расскажут, куда вывез деньги Максим Бакиев — старший сын беглого экс-президента Курманбека Бакиева, свергнутого в 2010 году. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсетях.

Gov.kg Садыр Жапаров

«Мы не будем задерживать тех, кто помогает государству. Мы сотрудничаем в интересах страны и народа», — утверждает Жапаров.

Также президент отметил, что киргизские власти не обращают внимания на критику со стороны оппозиции и представителей НПО по этой теме.

«Не дайте себя обмануть отдельным не столь умным людям, которые даже семью свою не могут нормально содержать. И не обращайте внимания на тех, кто кричит, что Максим Бакиев позже тоже приедет. Максим Бакиев не вернется сюда, даже если мы его озолотим. Он не сумасшедший», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что весной 2010 года в Киргизии произошла «Апрельская революция», в результате которой был свергнут президент Курманбек Бакиев, который вместе со своей второй женой и младшими детьми впоследствии нашел прибежище в Минске, получив белорусское гражданство.

У себя на родине Курманбек Бакиев и его брат Жаныш Бакиев, возглавлявший службу госохраны, неоднократно заочно приговорены к пожизненному заключению с конфискацией имущества за целый ряд особо тяжких преступлений. Также аналогичный приговор вынесен в отношении Максима Бакиева — старшего сына экс-президента Киргизии.