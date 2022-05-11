Санкт-Петербург, , 15:35 — REGNUM В Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 15–18 июня 2022 года, будут участвовать более 500 российских компаний из более чем 65 отраслей.

Сфера IT (сс) Kevin Ku

«80% из них будут представлены на уровне глав, лидирующая позиция — у IT-сектора», — сообщил 11 мая организатор ПМЭФ — Фонд «Росконгресс».

Как ожидается, представители бизнеса на ПМЭФ-2022 сформулируют предложения по вопросам эффективного перехода к устойчивой модели развития экономики, обсудят формы взаимодействия частного бизнеса и предприятий ОПК, механизмы государственного стимулирования крупных частных компаний и оборонных предприятий при реализации совместных инвестиционных проектов, а также вопросы развития производства высокотехнологичной продукции с учетом потенциала предприятий оборонного комплекса в интересах частного бизнеса.

«Как никогда важно укреплять деловое партнерство через активизацию связей между представителями различных отраслей бизнеса и вести продуктивный диалог по вопросам улучшения делового климата в России. Уверен, площадка ПМЭФ откроет новые возможности и векторы взаимодействия», — отметил советник президента РФ Антон Кобяков.