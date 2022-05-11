Осло, 11 мая, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Такие северные страны, входящие в НАТО, как Норвегия, Дания и Исландия, работают над планом по поддержке вступления Швеции и Финляндии в ряды оборонного альянса. Об этом со ссылкой на свои источники написала норвежская газета VG.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Были налажены контакты на высшем политическом уровне», — завил изданию анонимный источник.

В то же время, отмечают журналисты, без ложки дегтя не обошлось, поскольку северные страны-члены НАТО не хотят давать Швеции и Финляндии «гарантий безопасности». В трех странах считают, что формальные гарантии все-таки даются только странам-членам.

По данным газеты, на предстоящей встрече министров обороны трех стран также будет поднят вопрос о поддержке Северной Европой вступления Швеции и Финляндии в НАТО.