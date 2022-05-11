Лондон, , 15:22 — REGNUM Британская рок-группа Pink Floyd ведет переговоры о продаже прав на свою музыкальную дискографию. Об этом 11 мая передает портал NME.

Дэвид Гилмор NME

По сообщениям, на этой неделе группа начала переговоры с несколькими потенциальными покупателями прав на весь свой бэк-каталог. По сообщениям, в случае успеха, сумма сделки может составить сотни миллионов.

Pink Floyd последуют примеру таких исполнителей, как Нил Даймонд, Стинг, Боб Дилан, ZZ Top, Тина Тёрнер, Стиви Никс и Брюс Спрингстин, которые также продали права на дискографию.

Читайте ранее в этом сюжете: «40 песен, одна история» — Боно написал мемуары о музыкальной карьере