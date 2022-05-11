Париж, 11 мая, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский выразил «благодарность Франции за помощь», сообщает Le Parisien.

President.gov.ua Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский

«Я хочу выразить всю свою благодарность Франции за ее помощь», — заявил украинский президент.

Ранее посол Франции на Украине Этьен де Понсен подробно рассказал о поставках французского оружия.

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