Зеленский поблагодарил Францию за помощь
Париж, 11 мая, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский выразил «благодарность Франции за помощь», сообщает Le Parisien.
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Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
«Я хочу выразить всю свою благодарность Франции за ее помощь», — заявил украинский президент.
Ранее посол Франции на Украине Этьен де Понсен подробно рассказал о поставках французского оружия.
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