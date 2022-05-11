Стокгольм, 11 мая, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Швецию для встречи с его шведской коллегой Магдаленой Андерссон. Об этом 11 мая сообщил телеканал SVT.

Ben Shread Борис Джонсон

По словам политического обозревателя SVT Матса Кнутсона, цель визита Джонсона — подписание соглашения об углубленном сотрудничестве в области обороны и безопасности.

Самолет Джонсона приземлился в аэропорту Скавста недалеко от Нючёпинга. Среди прочих на месте ждала посол Великобритании в Швеции Джудит Гоф, которая поприветствовала премьер-министра на взлетно-посадочной полосе.

Джонсон направится в летнюю резиденцию правительства Швеции Харпсунл, где запланирована встреча с премьер-министром страны Магдаленой Андерссон.