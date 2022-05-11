Донецк, 11 мая, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Исполнитель Григорий Лепс решил выступить перед ранеными российскими солдатами в Донбассе. Об этом артист сообщил в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 11 мая.

Okras Григорий Лепс

Лепс опубликовал видео из машины, направляющейся в ДНР. «Мы приехали поддержать ребят, попеть. Надеюсь, мы немного отвлечём их от этих тяжёлых будней. Зайдём в госпитали, проведаем ребят, раненых детей, раненых бойцов. Пожелаем им счастья, подарим им пластинок, раздадим денег», — рассказал певец.

Ранее Григорий Лепс присоединился к акции «Лучшим воинам мира» и посетил участников специальной военной операции, проходящих лечение и реабилитацию в одном из военных госпиталей. «Бойцам здоровья, а врачам как можно меньше работы. Спасибо им огромное за их работу, труды и героизм. Желаю, счастья, здоровья и скорейшего возвращения домой», — высказался артист.