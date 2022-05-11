Москва, 11 мая, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В настоящее время криптовалюты остаются слишком рисковым инструментом для жителей РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал прогнозы экспертов МВФ о том, что из-за санкций в РФ может вырасти популярность криптовалют.

Криптовалюта

«Популярность криптовалют в России и так уже растет достаточно долгое время. Но проблема в том, что криптобиржи ограничивают российских владельцев «крипты», — сказал Головченко. — Получается, необходимо различными доступными средствами скрывать факт своего российского гражданства, чтобы избежать рисков блокировки криптоактивов. Конечно, сначала санкции подхлестнули интерес к криптовалютам. Но сейчас этот интерес должен снижаться из-за наличия возможных рисков. Также биткоин и другие криптовалюты сейчас сильно падают в цене. Возможно, что это охладит страсть инвесторов к «крипте» в ближайшее время».

По его словам, в настоящее время для жителей РФ «крипта» — слишком рисковый инструмент.

«Есть риски блокировки счета, падения цены, не говоря о рисках кражи с криптокошельков. Слишком много рисков для одного инвестинструмента», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Ильинский заявил, что РФ может использовать криптовалюты для решения отдельных вопросов.