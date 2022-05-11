Таллин, 11 мая, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Возглавлявший Совет госконцерна «Эстонская энергия» (Еesti Energia) с 2017 года Вяйно Калдоя отправлен в отставку, новым главой назначена с 12 мая 2022 года Анне Мере. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов Эстонии со ссылкой на распоряжение министра Кейт Пентус-Розиманнус.

ИА REGNUM Эстония

Министр также отозвала из совета Eesti Energia Антса Паулса и Иво Палу и назначила в состав совета ИТ-предпринимателя Таави Тамкиви и вице-канцлера минэкономики Ахти Кунингаса. Полномочия новых членов совета будут действовать в течение трех лет. В совет Eesti Energia по-прежнему будут входить Андрес Лийнат, Эйнар Кизель, Меэлис Эйнстейн и Тармо Порганд.

Калдоя, входивший в совет с 2015 года, больше не будет входить в его состав, отмечается в сообщении. С чем связана его отставка, не сообщается. Накануне госконцерн отчитался о рекордной прибыли и высоком обороте на фоне резкого повышения цен на энергоносители.

Анне Мере до своего назначения возглавляла подразделение отделения финского концерна Fazer Bakery в странах Прибалтики. Ранее она была председателем правления HKScan Estonia (Раквереского мясокомбината). Мере входит также в совет Больничной кассы в качестве представителя работодателей.

Совет Eesti Energia является органом управления, который планирует деятельность концерна, а также осуществляет руководство и надзор за деятельностью правления. Совет состоит из семи членов.

Единственным акционером Eesti Energia является эстонское государство, которое на общем собрании акционеров представляет министр финансов.