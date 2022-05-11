Таллин, , 14:49 — REGNUM Ситуация, когда годовая инфляция в стране приближается к 20% и в два с половиной раза превышает среднеевропейский уровень, ясно показывает, что в Эстонии что-то не так с состоянием дел.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом известный эстонский банкир, бизнесмен и инвестор Индрек Нейвельт заявил в интервью местной радиостанции Vikerraadio.

Он обратил внимание, что в первом квартале 2022 года электроэнергия в Эстонии была в два раза дороже, чем в Швеции, и на 50% дороже, чем в Финляндии.

«Здесь явно есть проблема, что-то было сделано неправильно. Нельзя сказать, что у нас электричество было дороже, чем в Финляндии из-за событий на Украине. Физически мы находимся в одном и том же месте», — отметил Нейвельт.

Предприниматель также не видит, чтобы лица, принимающие решения в Эстонии, в настоящее время имели бы какой-либо план, чтобы сделать все по-другому: «Говорят, что нужно больше ветровой энергии, кто-то говорит, что через 30 лет нам понадобится атомная электростанция. Но того, что мы делаем, чтобы пережить следующую зиму, я не видел».

Бизнесмен призвал пересмотреть систему слишком высоких налогов в Эстонии и всерьез воспринять тот обстоятельство, что антироссийские санкции оставляют Эстонию без газа, а это крайне негативно скажется на положении дел в экономике из-за неизбежного сохранения высоких цен на энергоносители.