Москва, 11 мая, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s может возобновить свою деятельность в России. Об этом 11 мая пишут «Известия», ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Продукция McDonald’s

«Компания намерена спасти уже вложенные в РФ средства, которые пошли на развитие сети ресторанов. Поэтому логично, что предприятие сейчас ищет способ, как именно это сделать», — объяснил один из источников. Однако инсайдер уточнил, что руководство сети пока не приняло окончательного решения о возврате на рынок в РФ.

ИА REGNUM напоминает, что 8 марта 2022 года представители McDonald’s объявили о приостановке работы 850 ресторанов в России. Причиной стала специальная военная операция на территории Украины.