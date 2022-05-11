Сеул, 11 мая, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Сумма пособий по безработице, выплаченная гражданам Южной Кореи в апреле 2022 года, составила 972,2 млрд вон (~$763 млн млрд). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства труда.

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Пособие по безработице в стране получили 652 тыс. человек, что на 11,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По состоянию на конец апреля в стране насчитывалось 14,75 млн подписчиков страхования занятости, что на 500 тыс. человек или 3,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Отмечается, что темпы роста показателя превышают 500 тыс. человек четыре месяц подряд.

Как сообщили в министерстве, рынок труда продолжает восстанавливаться.

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