Москва, 11 мая, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Специальная военная операция Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины проходит согласно плану. Об этом 11 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы предлагаем ориентироваться на заявления президента (РФ Владимира Путина), который повторял и совсем недавно подтвердил, что специальная военная операция развивается по плану», — сказал представитель Кремля, комментируя недавние заявления главы Национальной разведки США Аврил Хейнс.

При этом ранее Хейнс заявила, что Москва подготавливается к затяжному конфликту на Украине и намерена достичь целей за пределами Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что завершение спецоперации России на Украине прекратит попытки западных стран подрывать международное право и продвигать однополярный мир, эпоха колониализма ушла в прошлое.