Жителей Ливана призвали принять участие в парламентских выборах
Бейрут, 11 мая, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Глава правительства Ливана Наджиб Микати обратился к гражданам страны с призывом принять участие в парламентских выборах в стране. Об этом 11 мая сообщает Lebanon 24.
Ранее выборы депутатов в Национальное собрание страны прошли в ливанских дипломатических миссиях в странах Европы и Ближнего Востока. В самом Ливане голосование начнётся в воскресенье, 15 мая.
«Мы приглашаем ливанцев принять участие в парламентских выборах после двух туров, которые были успешно завершены на прошлой неделе среди эмигрантов. Правительство предприняло все меры для обеспечения безопасности голосования и независимости избирательного процесса, но мы возлагаем надежду на граждан, которые должны прийти на избирательные участки и отдать свои голоса», — заявил Микати журналистам.