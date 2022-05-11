* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 13:49 — REGNUM С эскалацией боевых действий в Панджшере и Андарабе, пользователи, близкие к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), размещают в социальных сетях фотографии, на которых видно прибытие Хаджи Мали Хана, заместителя министра обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в афганскую провинцию Панджшер. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Флаг Афганистана

В то же время, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовали видео, в котором утверждается, что в Панджшере сдалось большое количество бойцов сопротивления.

Первоначально талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрицали, что в Панджшере и Андарабе происходят боестолкновения, но после того, как в социальных сетях были опубликованы сообщения и изображения, представители движения подтвердили факт боёв между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силами сопротивления.

Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид разместил на своей страничке в «Твиттере» видео, в котором утверждается, что большое количество бойцов сопротивления «сдались» талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако местный источник сообщил Afghanistan International, что на видео изображены арестованные талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мирные жители в долине Абдуллахейль в провинции Панджшер и что они не имеют ничего общего с силами сопротивления.

Ранее заслуживающие доверия источники подтвердили Afghanistan International, что вечером 9 мая талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли семь мирных жителей в долине Абдуллахейль в провинции Панджшер и ещё пятерых в долине Касан в уезде Андараб провинции Баглан.

Расстрелы мирных жителей вызвали бурную реакцию в СМИ и социальных сетях.